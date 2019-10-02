انتهاء مباريات اليوم الثاني من مهرجان مستقبل وطن بجامعة عين شمس

انتهت مباريات اليوم الثاني من المهرجان الرياضي" مستقبل وطن" المقام بجامعة عين شمس والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب اللجنة الرياضية باتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية.



وأقيم على مدار اليوم الأول مباريات كرة القدم الخماسية بين الفرق المختلفة لكليات الجامعة.



واسفرت النتائج عن فوز فريق كلية الآداب بالمركز الأول و فريق كلية الصيدلة بالمركز الثاني وفرق المدينة الجامعية بالمركز الثالث.



كما اقيمت اليوم مباريات الكرة الطائرة طلبه واسفرت عن حصول فريق كلية التجارة على المركز الأول وحصول فريق كلية الزراعة على المركز الثاني حصول فريق المدينة الجامعية على المركز الثالث.



وعن مباريات كرة السلة طلبة فاز بالمركز الأول فريق كلية التجارة وفاز فريق كلية الحقوق بالمركز الثاني و حصل فريق كلية الزراعة على المركز الثالث.