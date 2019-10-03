حبس 8 أشخاص لاتهامهم باختطاف عامل في المقطم

قررت النيابة العامة حبس 8 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لاتهامهما باختطاف عامل وتعدوا عليه بالضرب بسبب خلافات مالية.



واشارت التحقيقات ان ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تمكنت من تحرير عامل اختطفة 8 أشخاص وتعدوا عليه بالضرب بسبب خلافات مالية، ألقى القبض على الجناة، وأمر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم من الأهالي بسماع صوت استغاثة أحد الأشخاص من داخل سيارة أعلى طريق صلاح سالم ـ دائرة القسم.



وبالانتقال والفحص ومن خلال تتبع خط سير السيارة تمكن ضباط مباحث القسم باشراف العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبط 8 أشخاص وبصحبتهم المجني عليه " عامل " مصاب بكدمات متفرقة مكبل اليدين والقدمين بحبل بلاستيك.



وبسؤال المجني عليه قرر بقيام المتهمين باستدراجه لمحل الواقعة والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وتكبيله بحبل بلاستيك واصطحابه داخل السيارة كرها عنه، بسبب قيامه بالاستيلاء على مبلغ 2000 جنيه أثناء عمله طرف أحدهم.

