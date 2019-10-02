سجل هدفين.. تعليق مثير من محمد صلاح بعد تألقه أمام سالزبورج النمساوي

عبر المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ، عن سعادته الكبيرة بالفوز على نادي سالزبورج النمساوي ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وفاز ليفربول على ضيفه سالزبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب أنفيلد رود بإنجلترا.



وقال صلاح في تصريحات صحفية :"أعتقد أنه عندما نكون فائزين بثلاثة أهداف ، يجب علينا السعي لزيادة النتيجة بتسجيل الهدف الرابع والخامس والسادس ، إنها صعبة قليلًا ، لكن العقل البشري عندما يصل لهذه المرحلة ، فأنه يقول ، حسنًا ، سنفوز بهذه المباراة ، مثلما حدث معنا الليلة ."



وأضاف صلاح:"سعيد للغاية لروبرتسون لتسجيله هدفًا في مباراة الليلة ، إنه لا يسجل كثيرًا ، هو يفعل كل شيء أثناء المباراة ، ويفعل أي شئ لمصلحة فريقه ، تفاجأت بتسجيله هدفًا الليلة ."



يذكر أن صلاح قد سجل الهدفين الثالث والرابع ، ليقود فريقه لتحقيق أول انتصاراته في دوري أبطال أوروبا هذا العام.