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رياضة

سجل هدفين.. تعليق مثير من محمد صلاح بعد تألقه أمام سالزبورج النمساوي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:27 م
محمد صلاح وروبيرتو
محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو
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إسماعيل محمود
عبر المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ، عن سعادته الكبيرة بالفوز على نادي سالزبورج النمساوي ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على ضيفه سالزبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب أنفيلد رود بإنجلترا.

وقال صلاح في تصريحات صحفية :"أعتقد أنه عندما نكون فائزين بثلاثة أهداف ، يجب علينا السعي لزيادة النتيجة بتسجيل الهدف الرابع والخامس والسادس ، إنها صعبة قليلًا ، لكن العقل البشري عندما يصل لهذه المرحلة ، فأنه يقول ، حسنًا ، سنفوز بهذه المباراة ، مثلما حدث معنا الليلة ."

وأضاف صلاح:"سعيد للغاية لروبرتسون لتسجيله هدفًا في مباراة الليلة ، إنه لا يسجل كثيرًا ، هو يفعل كل شيء أثناء المباراة ، ويفعل أي شئ لمصلحة فريقه ، تفاجأت بتسجيله هدفًا الليلة ."

يذكر أن صلاح قد سجل الهدفين الثالث والرابع ، ليقود فريقه لتحقيق أول انتصاراته في دوري أبطال أوروبا هذا العام.
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