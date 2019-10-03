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دراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 3 أكتوبر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
نصيحة خبيرة الأبراج
نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 3 أكتوبر
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 3 أكتوبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 3 أكتوبر، إن ذلك يعني أنك طموح ولديك روح عملية، وفي نفس الوقت تبحث عن القيم الحقيقية.. تجتهد أيضا كي تصل لأهدافك بأي ثمن وتتمسك بأحلامك حتى لو لم تعجب البعض.

ونصحت" فؤاد" مواليد 3 أكتوبر عام ٢٠١٩ بالنسبة لك مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.
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