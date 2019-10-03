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حوادث

نظر محاكمة 15 متهما في أحداث السفارة الامريكية الثانية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
محاكمة
محاكمة
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احمد مهدي
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولى.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
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