اهم الاخبار .. المظاهرات تضرب العراق.. ترامب يكشف الخديعة الكبرى.. الأهلي يبدع.. وتضامن واسع مع خطيبة مصطفى تورتة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأربعاء 2-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.





قررت السلطات العراقية توسيع نطاق حظر التجوال ليمتد إلى مدن الناصرية والعمار والحلة جنوبي العراق. بحسب سكاي نيوز عربية.





وكانت السلطات قد فرضت في وقت سابق مساء اليوم فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار بعد أن ارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات بها إلى 5 قتلى بينهم منتسب إلى الشرطة وإصابة 50 آخرين " اقرأ المزيد ".













أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا خلال الساعات القليلة الماضية يدين ما تعرض له فريق جينيراسيون فوت السنغالي من معاملة سيئة في مصر لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا" اقرأ المزيد ".













وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحقيق في إجراءات عزله، بأنها "أكبر خدعة".





وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقب لقائه بنظيره الفنلندي ساولي نينيستو في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن محادثات الطرفين التي تناولت العديد من المجالات كانت "مثمرة"" اقرأ المزيد ".













تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ضيفه الإنتاج الحربي بأربعة اهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز ليصبح هذا الفوز الخامس فى كافة المسابقات مع المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر" اقرأ المزيد ".













قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تراجع أسعار الذهب ترتبط بالأسعار العالمية ، فحينما تكون هناك توترات فى العالم وعلى رأس هذه الأزمات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ، أدى ذلك الى تراجع أسعار الذهب "اقرأ المزيد ".









نحو 24 ساعة مرت على أزمة مصطفى تورتة كما وصفته خطيبته السابقة نهال على فيسبوك، بعد ما نشرت "بوست" تحكى فيه تجربتها الصادمة بعد ما تركها فى الكوشة، ولاذ بالفرار هو وعائلته ولم يترك التورتة أيضًا" اقرأ المزيد ".











