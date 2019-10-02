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فن

وجهت رسالة للشعب.. أحلام تعلق على تظاهرات العراق

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:52 م
أحلام
أحلام
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سعيد فراج
كتبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتير، إلى الشعب العراقي، بالتزامن مع التظاهرات المندلعة فيها ضد النفوذ الإيرانية.

وكتبت أحلام الشامسي، في تغريدتها على تويتر، قائلة: "اللهم احفظ العراق الحبيب"، لتعرب من خلالها عن تمنياتها باستقرار دولة العراق. 

وتندلع احتجاجات واسعة في عدة مدن ومحافظات عراقية ضد الفساد والتوغل النفوذ الإيرانية وتدني الخدمات والظروف الاقتصادية، إلا أنها شهدت عنفا من قبل الشرطة ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين من الجانبين.

وكانت السلطات فرضت في وقت سابق مساء اليوم فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار بعد أن ارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات بها إلى 5 قتلى بينهم منتسب إلى الشرطة وإصابة 50 آخرين.

وقررت الحكومة إعادة غلق المنطقة الخضراء، مقر الحكومة الاتحادية، عقب محاولات اقتحامها من قبل آلاف المتظاهرين، والذين فرقتهم قوات الأمن.
وجهت رسالة للشعب.. أحلام تعلق على تظاهرات العراق
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