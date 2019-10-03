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تعليم

تجارة عين شمس تنظم ندوة للتوعية بدور الإبداع والثقافة في تنمية الوطن

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة بعنوان مصر تستطيع بأبنائها الابداع والثقافة ودورهما في تنمية المجتمع تجربة من فرنسا.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور خالد قدري عميد الكلية، الدكتور جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تستضيف الندوة الدكتورة جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي بفرنسا وعضو المجلس القومي للمرأة .

وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٨ اكتوبر المقبل في تمام الثانية ظهرًا بقاعة الدكتور علي لطفي.
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