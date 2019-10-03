كلام نهائي.. حسام البدرى: محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر المقبل

صرح حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن محمد صلاح لن يدخل في معسكر الفريق أثناء فترة التوقف الدولي القادمة، مؤكدًا أن اللاعب سيظهر بشكل طبيعي مع بداية تصفيات أمم أفريقيا.





وقال حسام البدرى، في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، "محمد صلاح يعاني بعض الإجهاد؛ بسبب ضغط المباريات، ولذلك لن يتواجد في التوقف القادم أمام بوتسوانا، لكن بداية من تصفيات أمم أفريقيا سيتواجد معنا".





وتابع حسام البدرى "تحدثت إلى محمد صلاح في اليومين الماضيين، وكذلك أحمد حجازي، كما جرى التواصل مع محمد النني عبر الرسائل النصية".





وأضاف حسام البدرى "صلاح يعاني إجهادًا في العضلة الضامة، ويحصل على علاجات في نادي ليفربول بشكل مستمر عقب المباريات، لذلك كان الأفضل أن يحصل على راحة الجولة المقبلة".





وأشاد حسام البدرى بأداء منتخب مصر في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 "ظهرنا بشكل رائع أمام الجميع، وهذه هي الصورة التي نرغب في الظهور بها دائمًا بالمحافل الكبرى".





وواصل حسام البدرى "لدينا أسماء مميزة للغاية في المنتخب الأولمبي، وجهاز فني مميز يستطيع أن يتأهل إلى الأولمبياد".





ويلعب المنتخب المصري أمام بوتسوانا في أكتوبر الجاري، على أن يلعب في نوفمبر المقبل أول مباراة بتصفيات أمم أفريقيا 2021 أمام كينيا.