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بين الناس

مواطن يناشد وزارة التضامن: أمنيتى معاش استثنائى

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن فتحي صبرين 45 عامًا، مقيم في عزبة أولاد علام بالدقى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، مساعدته فى تخصيص معاش استثنائي له.

ويقول في رسالته إنه كان يعمل في المعمار لكنه سقط من فوق سقالة وحدث له شرخ في الحوض وأصبح عاجزًا لا يمكنه العمل.

وناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته، أو تخصيص معاش استثنائي له من التضامن، خاصة أنه مهدد بالطرد لتراكم الإيجار عليه

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٦٤٠٨١٠٤

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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