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توك شو

شاهد.. أول سترة جينز ترد على المكالمات.. وتلتقط السيلفي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:34 ص
اول سترة جينز ترد
اول سترة جينز ترد على المكالمات.. وتلتقط السيلفي
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خالد محيي الدين
عرضت فضائية "الآن" تقريرا حول سترة جينز ترد على المكالمات الهاتفية و تلتقط صور السيلفي.

وتفوق تلك السترة إمكانيات السترات العادية والتي أنتجتها شركتي "جوجل" وليفيس"، والتي يمكن مقتنيها التعرف على حالة الجو و الاستماع للموسيقى، فضلا عن تقنية عالية للتنبيه للازدحامات المرورية.

كما أعلنت الشركة، وجود استشعارات لتنبيه المستخدمين بانفصال السترة على هواتفهم الذكية، حيث يتم التوصيل بين الهاتف والسترة عن طريق خاصية البلوتوث الشهيرة.

جدير بالذكر أن مستخدمي تلك السترات يستطيعون التحكم بشكل كامل بهواتفهم عن طريق طرف الكم الأيسر، لتبلغ سعر السترة الواحدة ما يقارب الـ 248 دولارا.
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