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فن

اخبار الفن.. قبلة احمد الفيشاوى الساخنة لزوجته.. ورد محمد هنيدى على شجاره مع احمد فهمى.. ودوللى شاهين فى صدى البلد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:04 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

بعد هجومها على الرجال .. سر تواجد سمية الخشاب فى دبى .. فيديو

كشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل أغنيتها الجديدة والتى تقوم بتصويرها فى دبى وهى بعنوان "عربية أنا" و تتحدث فيها عن المرأة العربية.

دوللي شاهين في ضيافة صدى البلد.. اليوم

تحل الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ضيفة على موقع صدى البلد اليوم للحديث عن أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك" التي طرحتها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

حافية القدمين.. ناهد السباعى ترقص وتغنى على أغنية شبرقة

أثارت الفنانة ناهد السباعى جدلا واسعا بسبب ظهورها فى برنامج "الأجرة ورا" الذي يقدمه أدهم غنيم من مهرجان الجونة السينمائي.

قبلة جريئة .. الصور الأولى من حفل زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين

كشف النجم العالمى جاستين بيبر عن الصور الأولى لحفل زفافه على عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، حيث ظهرت الرومانسية عليهما عبر قبلة ساخنة ظهرت واضحة بالصور.

نجم مسرح مصر يحرق شعر أوس أوس .. فيديو

كشف الفنان كريم عفيفى نجم مسرح مصر عن موقف كوميدى تعرض له مع صديقه اوس اوس والذى كان يرغب فى تنسيق شعره الا ان مصفف الشعر تركه وقرر ان يساعده وذلك أثناء بروفات مسرح مصر.

طارق الشناوي: قبلة الفيشاوي لـ زوجته ساخنة و فستان رانيا يوسف بريء .. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن إطلالة رانيا يوسف التى أثارت الجدل فى مهرجان الجونة السينمائي في دورتة الثالثة هي إطلالة بريئة ويمكن أن تكون نيتها حسنة.

محمد هنيدى يرد على شجاره مع أحمد فهمى .. فيديو

كشف الفنان محمد هنيدى عن حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان احمد فهمى والذى ظهر عبر حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وهو ما وصفه هنيدى بالهزار وليس الخناق.
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قبلة جريئة .. الصور الأولى من حفل زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين

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