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بين الناس

مياه الصرف الصحى أغرقت البيوت.. سكان عزبة خير الله بمصر القديمة يستغيثون

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد صلاح مصطفى، من أهالى شارع حسين أبو النجا متفرع من شارع النجاح عزبة خير الله زهراء مصر القديمة بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انسداد خط صرف صحى بالشارع.

وقال فى رسالته: فيه عندنا خط الصرف الصحي مسدود والدنيا غرقانة ومش عارفين ‏نتصرف، المياه دخلت علينا في البيوت، مناشدا المسئولين بالعمل على إرسال سيارة طوارئ لتسليك الخط فى أقرب وقت ممكن.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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