أنقذوا أرواحنا.. مواطن يناشد المسئولين بتنفيذ قرار هدم عقار

ناشد المواطن بيتر نجيب فرح، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين في محافظة قنا، بالموافقة على هدم منزله على النفقة الخاصة بهم، خوفا من حدوث كارثة، حيث حصل الورثة على ترخيص هدم منذ ٤ سنوات في مدينة مركز فرشوط، ولكن لم يتم التنفيذ رغم أن العقار على وشك الانهيار في تجاهل تام من المسئولين في المحافظة والوحدة المحلية لمدينة فرشوط.



ويقول فى رسالته: حسب تقرير كلية الهندسة يؤكد كلام تقرير مكتب خبراء نجع حمادى ومكتب خبراء قنا ولجنة من المحافظة ومجلس المدينة ولجنة من الإسكان وكلهم نفس الكلام، يجب هدم العقار، خاصة أن فيه كذا مدرسة ومعهد أزهرى، وموقف جنب العقار لو انهار فجأة ذنبهم في رقبة مين.



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