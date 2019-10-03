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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

أنقذوا أرواحنا.. مواطن يناشد المسئولين بتنفيذ قرار هدم عقار

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن بيتر نجيب فرح، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين في محافظة قنا، بالموافقة على هدم منزله على النفقة الخاصة بهم، خوفا من حدوث كارثة، حيث حصل الورثة على ترخيص هدم منذ ٤ سنوات في مدينة مركز فرشوط، ولكن لم يتم التنفيذ رغم أن العقار على وشك الانهيار في تجاهل تام من المسئولين في المحافظة والوحدة المحلية لمدينة فرشوط.

ويقول فى رسالته: حسب تقرير كلية الهندسة يؤكد كلام تقرير مكتب خبراء نجع حمادى ومكتب خبراء قنا ولجنة من المحافظة ومجلس المدينة ولجنة من الإسكان وكلهم نفس الكلام، يجب هدم العقار، خاصة أن فيه كذا مدرسة ومعهد أزهرى، وموقف جنب العقار لو انهار فجأة ذنبهم في رقبة مين.

للتواصل مع الشاكى : ٠١٢١٠٥٠١٥٥٢

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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