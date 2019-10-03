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رياضة

عبد الحفيظ: فايلر يسير على نهج جوزيه.. لا يترك التفاصيل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
فايلر و جوزيه
فايلر و جوزيه
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محمد رشاد
حدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مزايا فنية وشخصية للسويسري ريني فايلر مدرب الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ، عبر إذاعة الشباب والرياضة "فايلر يهتم بأدق التفاصيل، فهو لا يفوت الهواء، ويكون حريصا بشكل دائم على تصحيح الأخطاء والتأكيد على تعليمات معينة في محاضرة اليوم التالي لأي مباراة، حتى إذا فزنا بأربعة أهداف مثل مباراتي الإنتاج الحربي وكانو سبورت".

وأضاف سيد عبد الحفيظ "فايلر يتسم بالهدوء في إدارة اللقاء، ويشدد على اللاعبين دائما بإرساء مفهوم مهم في الكرة الحديثة، وهو ممنوع أن يتسلم أي لاعب الكرة من وضع ثبات، لأن تسلم الكرة من وضع ثبات كارثة".

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن "فايلر يشدد أيضا على ضرورة ألا يتقيد لاعب بمساحة معينة في الملعب بل الكل في حركة دائمة وتبادل مراكز، بحيث لا نجد أي مربع خال، وينبه أيضا بضرورة الزيادة العددية في منطقة الجزاء عند الهجوم، وكيفية التمركز والتغطية عند الدفاع وعمل ضغط جماعي، ولن تجد أيضا لاعب يحتفظ بالكرة مع نفسه وكأنه (هرقل)".

وأردف سيد عبد الحفيظ "شخصية فايلر تسمح له بتكرار مسيرة مانويل جوزيه، شخصيته مثل جوزيه لا يفوت التفاصيل، وبالنظر إلى الرباعية ستجد أن من سجلها رمضان صبحي ووليد سليمان وأجايي وحسين الشحات، وهذا مهم لأي فريق في العالم أن يكون المهاجمون أصحاب النصيب الأكبر في أهداف فريقهم، إنه عامل مهم".

واستدرك عبد الحفيظ في ختام تصريحاته "لكن لابد من التأكيد على أنه ينتظرنا مشوار طويل، وكرة القدم بها متغيرات عديدة مثل صندوق الدنيا قد تفاجئ بأمور لم تكن تتخيلها، لذا أتمنى التوفيق لريني فايلر".
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