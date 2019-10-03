كواليس الخلاف بين ميسي وجريزمان.. برشلونة على مشارف الانهيار

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا صعبًا على حساب ضيفه إنتر الإيطالي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





الفريق الإسباني لا يسير بشكل يرضي متابعيه ومشجعيه على مستوى العالم، فالفريق يحتل المركز الثاني في الليجا بعد خسارته مباراتين، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا مناصفة مع بروسيا دورتموند، لكن بدون أداء جيد من لاعبيه، ومن مدربه إرنستو فالفيردي.





قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي هو الآخر ليس في أفضل أحواله، فاللاعب أصيب وغاب عن فريقه في معظم المباريات الماضية، ولم يشارك كثيرًا، ولم يسجل أي أهداف هذا الموسم في أمر غير مسبوق في تاريخ اللاعب الذي يصنفه كثيرون أنه الأفضل في العالم.





البعض يرجع السبب وراء أزمة ميسي لوجود خلاف بينه وبين الوافد الجديد، الفرنسي أنطوان جريزمان، حيث إن اللاعب الأرجنتيني وبحسب بعض الصحف الإسبانية لا يحب جريزمان، ويرى أنه سيأخذ الأضواء منه ويصبح النجم الأول للفريق طيلة فترة وجوده مع الفريق.





جريزمان نفسه أكد أنه لم يتحدث إلى ميسي كثيرًا، مما سبب انتشار الأقاويل بوجود أزمة حقيقية بين النجمين، كمل سبب تراجع أداء الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعدم رغبته في اللعب، وأيضًا عدم ظهور جريزمان بالشكل المتوقع منه.





البعض أكد أيضًا أن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا يعد السبب في العديد من المشاكل، فبعض اللاعبين لا يحبونه، مما أثار مشكلة في غرفة ملابس اللاعبين، كأزمة جيرارد بيكيه الأخيرة والذي هاجم إدارة النادي بشكل واضح.





يواجه برشلونة العديد من المباريات الصعبة في شهر أكتوبر، وفي الشهور القادمة بشكل عام، فهل تستمر أزمة ميسي وجريزمان، ويستمر معها انخفاض مستوى الفريق الكاتلوني ؟ أما يتدخل العقلاء في النادي وينقذوا النادي الكبير من الانهيار.