شاهد.. سيدات البحيرة للسيسي: ربنا يقويك.. وعاوزينك تفضل معانا على طول

أصبحت المرأة المصرية المانع الحصين ورمانة الميزان والكفة الراجحة فى كل الظروف والطوارئ والمخاطر التي تتعرض لها مصر آخرها هجمة الشائعات الشرسة التي بثتها الجماعة الإرهابية من خلال القنوات الفضائية المؤيدة لها والمعادية لمصر بغرض نشر الفوضى وزعزعة وضرب الاستقرار فى مصر والتشكيك فى وطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة والوقيعة بينهما وبين الشعب المصرى.



وأعلنت سيدات البحيرة عن دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية والجيش والشرطة رجال مصر المخلصين ومساندتهم تحت أى ظروف مهما تجلدوا الصبر وحزموا بطونهم من أجل النهوض بمستقبل مصر لصالح أبنائهم وأحفادهم.



وقامت سيدات البحيرة بتوجيه رسالة للرئيس السيسي بمنتهى التلقائية قائلين: "أنت اللى حميت البلد بحالها ياريسنا والبلد دى أمانة فى رقبتك تأمن عليها كلها وعلى شعبها أثبت ياريسنا متخفش من حد عاوزينك تفضل معانا على طول عمرنا مانستغنى عنك يا ريسنا أنت اللي حميت البلد بحالها معاك".



وختمت سيدات مصر رسالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي بالدعاء له قائلين "ربنا يصلح حالك وحال شعبها ويقويك على الشعب ربنا يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين كلهم على مددك ياريسنا ربنا معاك".

