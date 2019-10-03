اخبار الحوادث.. تفاصيل قتل طبيب اسنان بالجيزة.. زوجان نصبا على المواطنين فى 35 مليون جنيه.. الحرامى اهو.. كلمة تسببت فى ذبح أسرة أبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 12 شخصا بتضررهم من "إحدى السيدات" سبق اتهامها فى 15 قضية " تبديد – شيكات" – وزوجها، مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو (خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى

ادلى المتهم بقتل زوجة عمه واطفالها الثلاثة باعترافات تفصيلية حول الجريمة البشعة التى شهدتها قرية نزلة ابو مسلم بابو النمرس.قال المتهم فى التحقيقات انه ارتكب الجريمة انتقاما من القتيلة بعد ان اتهمته بسرقة 20 الف جنيه من منزل عمه واطلقت عليه لقب الحرامى.نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض أختفاء طالبة بالصف الخامس الابتدائي في ظروف غامضة، وتمكنت من ضبط الجناة.وتلقى لقسم شرطة الأميرية بلاغا من سيدة وطالبة قررا بأنه حال توجه الثانية لاصطحاب شقيقتها 10 سنوات طالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة بمنطقة مساكن الأميرية عقب انتهاء اليوم الدراسي فوجئت بعدم تواجدها وقيام إحدى السيدات المنتقبات باصطحابها من أمام باب المدرسة.