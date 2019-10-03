اخبار الحوادث.. تفاصيل قتل طبيب اسنان بالجيزة.. زوجان نصبا على المواطنين فى 35 مليون جنيه.. الحرامى اهو.. كلمة تسببت فى ذبح أسرة أبو النمرس

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم
سائق ومسجل يقتلان طبيب أسنان داخل شقته لسرقته بالهرم
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز مقتل طبيب أسنان داخل شقته بمنطقة الطوابق بالهرم، حيث تبين أن جاره استعان بمسجل خطر لقتله وسرقته، وتمكنت مباحث الهرم من ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الجريمة.
تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة داخل شقة بمنطقة الطوابق بعدما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من شقة، وبانتقال قوات الأمن برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، تبين العثور على جثة لرجل في العقد الخامس من العمر في حالة تعفن.
سائق ومسجل يقتلان طبيب أسنان داخل شقته لسرقته بالهرم
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز مقتل طبيب أسنان داخل شقته بمنطقة الطوابق بالهرم، حيث تبين أن جاره استعان بمسجل خطر لقتله وسرقته، وتمكنت مباحث الهرم من ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الجريمة.
تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة داخل شقة بمنطقة الطوابق بعدما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من شقة، وبانتقال قوات الأمن برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، تبين العثور على جثة لرجل في العقد الخامس من العمر في حالة تعفن.
ضبط سيدة وزوجها نصبا على مواطنين فى 35 مليون جنيه.. فيديو
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 12 شخصا بتضررهم من "إحدى السيدات" سبق اتهامها فى 15 قضية " تبديد – شيكات" – وزوجها، مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو (خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 12 شخصا بتضررهم من "إحدى السيدات" سبق اتهامها فى 15 قضية " تبديد – شيكات" – وزوجها، مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو (خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى
الحرامى اهو.. كلمة تسببت فى ذبح أسرة كاملة.. تفاصيل
ادلى المتهم بقتل زوجة عمه واطفالها الثلاثة باعترافات تفصيلية حول الجريمة البشعة التى شهدتها قرية نزلة ابو مسلم بابو النمرس.
قال المتهم فى التحقيقات انه ارتكب الجريمة انتقاما من القتيلة بعد ان اتهمته بسرقة 20 الف جنيه من منزل عمه واطلقت عليه لقب الحرامى.
منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض أختفاء طالبة بالصف الخامس الابتدائي في ظروف غامضة، وتمكنت من ضبط الجناة.
وتلقى لقسم شرطة الأميرية بلاغا من سيدة وطالبة قررا بأنه حال توجه الثانية لاصطحاب شقيقتها 10 سنوات طالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة بمنطقة مساكن الأميرية عقب انتهاء اليوم الدراسي فوجئت بعدم تواجدها وقيام إحدى السيدات المنتقبات باصطحابها من أمام باب المدرسة.
ادلى المتهم بقتل زوجة عمه واطفالها الثلاثة باعترافات تفصيلية حول الجريمة البشعة التى شهدتها قرية نزلة ابو مسلم بابو النمرس.
قال المتهم فى التحقيقات انه ارتكب الجريمة انتقاما من القتيلة بعد ان اتهمته بسرقة 20 الف جنيه من منزل عمه واطلقت عليه لقب الحرامى.
منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض أختفاء طالبة بالصف الخامس الابتدائي في ظروف غامضة، وتمكنت من ضبط الجناة.
وتلقى لقسم شرطة الأميرية بلاغا من سيدة وطالبة قررا بأنه حال توجه الثانية لاصطحاب شقيقتها 10 سنوات طالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة بمنطقة مساكن الأميرية عقب انتهاء اليوم الدراسي فوجئت بعدم تواجدها وقيام إحدى السيدات المنتقبات باصطحابها من أمام باب المدرسة.