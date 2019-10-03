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محافظات

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:51 ص
إزالة 5 حالات تعد
إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نفذت مديرية الزراعة بالفيوم بإشراف الدكتور ربيع محمد مصطفى، وكيل وزارة الزراعة أمس، الأربعاء، إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية؛ بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتنفيذ إزالات فورية لحالة تعد بناحية الحادقة بحوض دلة البحري التابعة لمركز الفيوم علي مساحة 80 مترًا.

كما تم أيضًا إزالة 4 حالات على مساحة 3 قراريط و12 سهمًا بحوض الجرب زمام جمعية سنهور البحرية قرية وليدة التابعة لمركز سنورس عبارة عن مبانٍ وأسوار بالطوب الأبيض بحضور المهندس خالد فتحي القائم بأعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز الفيوم والمهندس ألفي كمال مدير الإدارة الزراعية بمركز سنورس ومديري الوحدة المحلية وحماية الأراضي ومديري الجمعية الزراعية.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي ومنع أي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية في المهد ولن يقبل باي تهاون في تطبيق القانون.

ووجه وكيل الوزارة، رؤساء حماية الأراضي بالمديرية والإدارات ومديري الجمعيات الزراعية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون

وأكد محاسبة كل من يثبت تقصيره في تنفيذ اي قرار إزالة أو السماح بأي مخالفات في البناء.

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