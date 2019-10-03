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توك شو

عمرو عبد الحميد: حزب أردوغان الحاكم في تركيا يواجه شبح الانهيار

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:54 ص
الإعلامي عمرو عبد
الإعلامي عمرو عبد الحميد
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توك شو
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه عقب هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يتزعمه أردوغان في انتخابات بلدية اسطنبول، لم يتوقع أحد أن شعبية أردوغان ستنخفض تدريجيًا بهذه الطريقة، وتراجع عدد كبير من قيادات ثقيلة داخل الحزب عن عضويتها بالحزب، وانشقاق شخصيات كبيرة مثل أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي سابقًا.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الإحصائيات تؤكد أن أكثر من حوالي مليون شخص تركوا العدالة والتنمية خلال عام واحد، في ظل سياسات أردوغان غير المأمولة وتردي الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أنه من المتوقع أن الفترة المقبلة تشهد انشقاقات واسعة النظام من حزب أردوغان بسبب خروج القيادة الحالية هناك عن المبادئ الأساسية التي تأسس عليها الحزب.

وأشار الإعلامي، إلى أن أردوغان فتح باب الحزب أمام قيادات أخرى للانضمام للعدالة والتنمية من أجل الهروب من شبح الانهيار المتوقع للحزب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المح إلى إمكانية خفض النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية وهي (50+1)، في خطوة جديدة تعتبرها المعارضة حملة من أجل البقاء في السلطة وسط تدني شعبية أردوغان، وأن تصبح (40+1)".
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