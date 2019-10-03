Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صحيفة يني شفق التركية تهاجم نشأت الديهي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:19 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
Advertisements
توك شو
قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن صحيفة "يني شفق" التركية إحدى الصحف الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي أكثر صحيفة مقربة لأردوغان والأكثر تطرفا في تأييده واستخدام ألفاظ غير لائقة، قامت بشن هجوم حاد على الإعلامي نشأت الديهي وخصصت له صفحة كاملة لمهاجمته بسبب الحوار الذي أجراه مع الزعيم التركي فتح الله جولن.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن رئيس تحرير تلك الجريدة إبراهيم قره غول قد لعب دورا "قذرا" على حد وصف المعارضة التركية، حيث قام بحملة تشويه معنوي ضد أكرم إمام أوغلو الذي فاز بعمدة أسطنبول وكتب عنه آلاف الأكاذيب ووصفه بألفاظ كثيرة مثل العميل والجاسوس.

وأوضح الإعلامي، أن تلك الافتراءات ليس لها أساسا من الصحة والدليل هو فوزه المستحق ببلدية اسطنبول والذي أثار الكثير من الخوف لدى السلطات الحاكمة في تركيا وكان بمثابة زلزال سياسي كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس بلدية إسطنبول يكشف عن قضية فساد كبرى ضد أردوغان

ترشيحاتنا

النحس الأبيض يطارد ميدو قبل مواجهة الزمالك ومصر المقاصة .. تفاصيل

محمد صلاح يضيف الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك سالزبورج..فيديو

الأهلي يعلن «نسر مباراة الفريق» أمام الإنتاج الحربي

سيد عبد الحفيظ يفتح النار على اتحاد الكرة بعد مباراة الانتاج .. تفاصيل

متحدث الجيش الليبي يوجه طلبا عاجلا للمجتمع الدولي

استبعاد نجم الأهلى السابق.. ميدو يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك جديد.. أصالة تفاجئ متابعيها فى أحدث ظهور ..صور

بفستان وإكسسوارات لافتة.. أمينة خليل تتألق بإطلالة عصرية ..صور

فستان مكشوف وقبعة.. ريم مصطفى بإطلالة عصرية في الجونة