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توك شو

تسريب صوتي يفضح نجلة أردوغان ورجل أعمال ..فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:42 ص
أردوغان
أردوغان
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توك شو
عرض الإعلامي نشأت الديهي، تسريبًا صوتيًا يكشف فساد عائلة أردوغان، والذي أظهر مكالمة هاتفية بين سمية ابنة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورجل أعمال تركي، مصطفى لطفي طوباش، الذي أعطى لهم فيلا مقابل أن يسمحوا له بالبناء على قطعة أرض. 

وعقب الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، "هو دا الراجل اللي بتكلم باسم الله واسم الدين، ابنته وابنه وشقيقه فاسدين، وهو يستخدم الشعارات الدينية للوصول لقلوب الناس". 

ونوه الإعلامي نشأت الديهي، بأن الكهرباء في تركيا حققت زيادات متتالية، حيث ارتفعت أسعارها في عام واحد بنسبة 50%.

وتابع الإعلامي نشأت الديهي، "حد من إعلامي الإخوان علق على زيادة الكهرباء في تركيا، محمد ناصر علق على ارتفاع أسعار الكهرباء ولكن في مصر، اتحدى حد في تركيا يتحدث عن زيادة أسعار الكهرباء"، وعرض مظاهرات لبعض المواطنين الأتراك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

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