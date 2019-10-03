بينها أكبر حيوان آكل للحوم في الكون.. أضخم 10 حيوانات حجما في العالم

هناك حيوانات كثيرة في جميع أنحاء العالم، حيث تم العثور على أكثر من مليون نوع مختلف حتى الآن.

ومع وجود العديد من المخلوقات المختلفة على كوكبنا، من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من التنوع، حيث يلعب هذا التنوع دورًا رئيسيًا إما من حيث حجم حيوان معين أو إما شكله أو إما مظهره العام.





وتختلف أحجام ومظاهر الحيوانات العامة حسب تكيفها مع أنظمة بيئية محددة للبقاء على قيد الحياة، على سبيل المثال، هل كنت تعلم أن أكبر القوارض، وهي نفس عائلة الحيوانات التي تضم الفئران والهامستر، تزن أكثر من 100 كيلوجرام؟.





من الصعب تخيل ذلك ولكن من المدهش أن هناك أنواعا أخرى من الحيوانات التي ستصدمك بحجمها غير العادي، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع LOLWOT أكبر 10 حيوانات من حيث الحجم.





وكان من أبرز تلك الحيوانات أرنب يزن حوالي 13 كيلو جرام ويتشابه في حجمه الكلاب الكبيرة، وفيل البحر الذي يعد أضخم الحيوانات الآكلة للحوم على كوكبنا في الوقت الحالي، حيث يبلغ متوسط وزن ​​الإناث بين 900 و 2000 رطل بطول يتراوح من 8 إلى 10 أقدام ، بينما يتراوح معدل وزن الذكور بين 5000 و 9000 رطل ويبلغ طولها بين 15 قدمًا و 19 قدمًا.



