أبرز فيديوهات التوك شو.. أحمد موسى سندعم قطر فى هذه القضية.. تعليق ناري بعد فوز الأهلى على الإنتاج 4-0

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



تعليق ناري من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الإنتاج 4-0 فى الدوري



أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بعد فوز النادى الأهلى على فريق الانتاج الحربي بنتيجة 4 صفر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام باقاهرة في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز.



وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، : " هو انا كل لما اطلع فاصل الأهلي يجيب جول".



وأكد موسى أن الأهلى فريق قوي، ويتقدم بنتيجة كبيرة على الإنتاج الحربي.



مفتي الإرهاب.. يوسف القرضاوي يكشف مفاجأة مدوية عن نفسه.. فيديو





عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو مهم لـ مفتى الإرهاب يوسف القرضاوي.



وجاء فى الفيديو أن القرضاوي، يقول إنه لا يذهب لأي دولة سواء لـ أوروبا أو أمريكا لانه إرهابي .



وأكد أن الدول العربية لا تدعوه لأي مؤتمر لأنه إرهابي.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القرضاوي اعترف على نفسه.



أحمد موسى يحذر: مؤامرة على مصر فى 25 يناير 2020



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حذر فى 2015 من المؤامرة على مصر فى 25 يناير 2020.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجماعات الإرهابية تعمل على حشد المواطنين فى الشارع.



وأضاف أحمد موسي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لنشر الفوضى على مدار الوقت، ولكن فشلت فى الفترة الأخيرة.



وأشار أحمد موسي، إلي أن هناك اعتداء على بعض الزملاء، وأكد أن رسالة الإعلام واحدة وهو الدعم الكامل للقوات المسلحة والشرطة والدولة المصرية.



وأكد الإعلامي أحمد موسي، أن الأذرع الإعلامية و الكتائب الإلكترونية للجماعات الإرهابية ستفبرك فيديوهات وتبث شائعات ضد بعض الزملاء الإعلاميين.



الحصان الخاسر.. تسريبات إخوانية تكشف علاقة الجماعة الارهابية بالهارب محمد علي





عرض الإعلامي "خالد ابو بكر" مجموعة من التسريبات التليفزيونية الخطيرة لجماعة الإخوان الإرهابية، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية.



وتحدث الإخوان خلال تلك التسريبات عن عدم احساسهم الحقيقي بالأمان وسط تلك الجماعة الارهابية، نظرا لان القيادات قد ضحت بالكثير من رجالهم خلال السنوات الماضية.



كما تحدث الإرهابي "محمد سودان" عن فشل الجماعة في حشد المواطنين في محاولة فاشلة ويائسة لتدمير الأوضاع في مصر وزعزعة الاستقرار، لافتا إلي أنه طالما حذر القيادات الإخوانية من الاعتماد بشكل كامل علي المقاول الهارب "محمد علي" ومقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها، معلنا انه "الحصان الخاسر".



أحمد موسى سندعم قطر فى هذه القضية.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب القطري سيقوم بعمل ثورة على تميم يوم 24 أكتوبر.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيقف بجانب الشعب القطري ضد تميم الظالم.



وأضاف أحمد موسى، أن تميم كان وجه النحس على فريقه القطري.



وأشار أحمد موسى، إلي أن، تميم عندما يحضر أى مباراة لبلده تخسر.



وقام الإعلامي أحمد موسي بقراءة تويتات كثيرة ضد تميم.



خبير أمن المعلومات يفجر مفاجأة حدثت بعد لقاء الأهلى والزمالك.. فيديو





قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات، إن المواطن عليه ان يتحرى الدقة فى نشر أي معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف أسامة مصطفى خلال حواره، ببرنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية، عزة مصطفي، أن الجماعات الإرهابية تتفنن فى فبركة الفيديوهات.



وأشار أسامة مصطفي إلى أن ، القنوات الإرهابية قامت بتغيير فيديوهات كثيرة، مؤكدًا أن المواطنين فى الأيام الماضية كانوا فى الشوارع للاحتفال بالنادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك وقامت الجماعات الإرهابية بدمج هذه الفيديوهات بـ فيديوهات أخرى، حتى يوهمون المواطنين بأنها مظاهرات.



وأوضح أسامة مصطفى أن تركيب الصوت وتزييف الصورة أصبح أمرا سهلا ويقوم به الجماعات الإرهابية.



ارحل يا تميم.. أحمد موسى يطالب بدعم ثورة قطر 24 أكتوبر ..فيديو



دعا الإعلامي أحمد موسى، للمشاركة في هاشتاج "ارحل يا تميم"، مشيرًا إلى أن القطريين يدعون لقيام ثورة في قطر، يوم 24 أكتوبر.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الثورة قادمة في قطر وستكون في الشهر الحالي، مشيرا إلى أن في هذا اليوم سنعمل طوال ساعات اليوم بالنهار والليل.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب القطري شعب شقيق، مشيرا إلى أنه يجب أن نسانده كمصريين.

