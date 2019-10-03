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رياضة

أول تعليق لـ وليد سليمان عقب رباعية الأهلي في الإنتاج الحربي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:11 ص
وليد سليمان نجم الاهلي
وليد سليمان نجم الاهلي
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ياسمين تيسير
أعرب وليد سليمان، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه أمس أمام الإنتاج الحربي، بأربعة أهداف مقابل لا شىء، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام، في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ونشر وليد سليمان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة أثناء المباراة ووضع تعليقًا به صورة "نسر". 

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضيفه الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل لا شىء، ليصبح هذا الفوز الخامس فى كافة المسابقات مع المدير الفني السويسري "رينيه فايلر".

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند ثلاث نقاط فى المركز التاسع.

يذكر أن وليد سليمان أحرز هدف الأهلي الرابع بمرمى الإنتاج.
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