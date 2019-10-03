ميركل: موافقة منظمة التجارة على الإجراءات العقابية الأمريكية سيمثل عبئا على إيرباص الأوروبية

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن موافقة منظمة التجارة العالمية على السماح للولايات المتحدة بتطبيق إجراء عقاب ضد الاتحاد الأوروبي بسبب دعمه لشركة "آيرباص" للطائرات من شأنه أن يمثل عبئا على الشركة.



وأوضحت ميركل - في تصريحات للصحفيين أوردتها شبكة /أيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية - "أن ما صدر عن منظمة التجارة العالمية ليس مجرد إجراء عقابي، ولكنه يمثل يمثل حكما في إطار القانون الدولي سيكون له ثقله – بكل آسف وحزن - على شركة "آيرباص" الأوروبية، وأضافت أنه يتعين علينا الآن انتظار ما سوف تقدم عليه الولايات المتحدة.



وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الليلة عزمها فرض تعريفات جمركية ضد بعض السلع الأوروبية بقيمة 5ر7 مليار دولار بعد الحصول على الضوء الأخضر من منظمة التجارة العالمية ردا على قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم لشركة "آيرباص" الأوروبية لإنتاج الطائرات.