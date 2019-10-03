Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميركل: موافقة منظمة التجارة على الإجراءات العقابية الأمريكية سيمثل عبئا على إيرباص الأوروبية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:46 ص
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
Advertisements
أ ش أ
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن موافقة منظمة التجارة العالمية على السماح للولايات المتحدة بتطبيق إجراء عقاب ضد الاتحاد الأوروبي بسبب دعمه لشركة "آيرباص" للطائرات من شأنه أن يمثل عبئا على الشركة.

وأوضحت ميركل - في تصريحات للصحفيين أوردتها شبكة /أيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية - "أن ما صدر عن منظمة التجارة العالمية ليس مجرد إجراء عقابي، ولكنه يمثل يمثل حكما في إطار القانون الدولي سيكون له ثقله – بكل آسف وحزن - على شركة "آيرباص" الأوروبية، وأضافت أنه يتعين علينا الآن انتظار ما سوف تقدم عليه الولايات المتحدة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الليلة عزمها فرض تعريفات جمركية ضد بعض السلع الأوروبية بقيمة 5ر7 مليار دولار بعد الحصول على الضوء الأخضر من منظمة التجارة العالمية ردا على قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم لشركة "آيرباص" الأوروبية لإنتاج الطائرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسوم أمريكية 10% على طائرات الاتحاد الأوروبي و25% على سلع أخرى

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يفتح النار على اتحاد الكرة بعد مباراة الانتاج .. تفاصيل

نجم دفاع الإسماعيلي يتقمص دور حارس مرمى فى ضربة جزاء المصري .. فيديو

كواليس الخلاف بين ميسي وجريزمان.. برشلونة على مشارف الانهيار

مع زوجها.. التركية هازال تفاجئ جمهورها بصور جديدة أثناء حملها

أول قرار من فايلر بعد رباعية الإنتاج الحربي

استبعاد نجم الأهلى السابق.. ميدو يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وإكسسوارات لافتة.. أمينة خليل تتألق بإطلالة عصرية ..صور

فستان مكشوف وقبعة.. ريم مصطفى بإطلالة عصرية في الجونة

هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تتألق في آخر أشهر حملها ..صور