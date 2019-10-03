أمطرت برازا بشريا وسمكا.. تعرف على أغرب 8 أشياء سقطت من السماء

حاول أن تسرح بخيالك قليلًا وتتخيل شيئا يهطل من السماء غير الأمطار والثلوج!.





بالطبع سيكون من الصعب تخيل أمرًا كهذا، فهل مثلا يمكن أن تمطر السماء حلوى؟ أو تقذف سمكًا؟.





الإجابة هي نعم، قد حدث ذلك بالفعل؛ وهذا الأمر حقيقة وليس بالخيال على الإطلاق، فوفقًا لتقرير نشره موقع LOLWOT يكشف عن أغرب 10 أشياء سقطت من السماء يومًا، كان من بينها السمك والحلوى.





وإليك أبرز ما عرضه الموقع ضمن أغرب الأشياء التي سقطت من السماء.









1. سقط نيزك على امرأة أثناء غفوتها في غرفة معيشتها





سقط نيزك من السماء وعلى امرأة أثناء غفوتها في غرفة المعيشة الخاصة بها في ألاباما، الولايات المتحدة الأمريكية.





وكانت آن هودجز نائمة على أريكة غرفة المعيشة عندما سقط النيزك من السقف مسببًا ندوب وركها.





وأصبحت هودجز مشهورة بعد ذلك ، حيث أتتها عروض من جميع أنحاء العالم لشراء النيزك منها.





2. تساقط الأسماك من السماء في بلدة أسترالية صغيرة





في بلدة نائية صغيرة في أستراليا ، كان السكان عاجزون عن الكلام عندما شاهدوا الأسماك تتساقط من السماء.





وقالت كريستين بالمر ، إحدى سكان لاجامانو ، "لقد سقطت الأسماك بالـ مئات في كل مكان. كان السكان المحليون يركضون في كل مكان يلتقطونهم ".





وذكرت بالمر أن السمك كان جميعًا حيًا عندما سقط على الأرض. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها السكان عن رؤية الأسماك تتساقط من السماء.





3. سقوط سمكة من نوع مصاص الدماء من السماء مما تسبب في إخافة السكان





في يونيو عام 2015 ، سقطت سمكة مصاص دماء غامضة من السماء في بلدة صغيرة في ألاسكا.





وكان الجميع مرعوبين من هذه السمكة ذات المظهر الغريب التي يضم فمها من خمسة صفوف من الأسنان الحادة.





وتساقط عدد كبير منها الميت والحي، وتساقطت في جميع الأماكن تقريبًا؛ في الحدائق والطرق ومواقف السيارات في فيربانكس ، ألاسكا.





العلماء في نهاية المطاف أن تلك الأسماء كانت قادمة من القطب الشمالي. ويعتقد أنها سقطت من السماء بسبب طيور النورس التي كانت تحملها.





5. مطر من الحلوى في كاليفورنيا!





حدث شيء غريب بين 2-11 سبتمبر من عام 1857 في نابا ، كاليفورنيا؛ حيث بدأت السماء تمطر الحلوى والسكر! لا أحد يعلم لماذا حدث هذا بالفعل.





ولكن فيما يلي ذُكر في تقرير: "لقد قيل أنه في كل من هاتين الليلتين سقطت قطع من الحلوى أو السكر، يتراوح طول البلورات من 1/8 إلى 1/4 من البوصة وكل واحدة في حجم ريشة الإوزة". وأضاف: "تم صنع عصير منه من قبل بعض السيدات المقيمات في هذه المنطقة".





6. سيارات جيش أمريكي تسقط من السماء





ظهر شريط فيديو في أبريل 2016 ، يظهر فيه ثلاث سيارات همفي (سيارات عسكرية أمريكية) تسقط من السماء وتسقط على الأرض، وحينها كانت تُنقل سيارات الهامفي بواسطة مظلات من طائرات الجيش الأمريكي.





7. سقوط أجرام سماوية معدنية غريبة من سماء فيتنام





تم العثور على أجرام سماوية معدنية غامضة في مناطق مختلفة من فيتنام.





وكان أكبرها يزن حوالي 45 كيلوجراما عثر عليه في مجرى في Tuyen ، بمقاطعة Quang وعثر على آخر في Yen Bai يزن 250 جراما.





وفي البداية كان يُعتقد أن تلك الأجرام السماوية جاءت من أقمار صناعية قديمة، ولكن نظرًا لأن معظم الأجزاء كانت سليمة ، فقد تكون هذه الأجهزة تابعة لإطلاق فاشل للأقمار الصناعية.





8. براز بشري يسقط من السماء في حفل عيد ميلاد





سقط البراز البشري من وسط السماء، على مجموعة من الضيوف في حفل عيد ميلاد فتاة في الـ السادسة عشر في ليفيتاون ، بنسلفانيا مما تسبب في إرعابهم.



