في تحد لأمريكا.. كوريا الشمالية تطلق تجربة صاروخية جديدة

أعلنت كوريا الشمالية مساء أمس، الأربعاء، أنها اختبرت بنجاح نوعًا جديدًا من الصواريخ البالستيّة التي تُطلق من الغوّاصات، وذلك بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها إزاء هذه الخطوة، قبل أيّام فقط من الاستئناف المزمع للمحادثات النووية المتوقفة.





وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "الصاروخ البالستي من النوع الجديد، أطلِق في وضع عمودي" الأربعاء في المياه قبالة خليج وونسان، مشيرةً إلى أن الصاروخ من طراز "بوكدوكسونغ-3".





وقال جيش كوريا الجنوبية، في وقت سابق، إنه رصد إطلاق صاروخ قطع مسافة 450 كيلومترا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات.





وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو للجنة برلمانية، إن الصاروخ بوكوكسونج، وتعني النجم القطبي بالكورية، يبلغ مداه نحو 1300 كيلومتر وإن مسار الصاروخ ربما يكون قد عُدل لخفض المسافة التي يقطعها.





وأبدت كوريا الجنوبية قلقها، ودانَ "شينزو آبي"، رئيس وزراء اليابان إطلاق الصاروخ، قائلًا إن ذلك يمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.