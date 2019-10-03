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أخبار البلد

إدراج رحلات الفعاليات والمهرجانات والسياحة عبر بوابة العمرة المصرية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:19 ص
العمرة - أرشيفية
العمرة - أرشيفية
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محمد الاسكندرانى
وافقت وزارة السياحة على طلب غرفة الشركات السياحية بإدراج رحلات "الفعاليات، المهرجانات، السياحة" على بوابة العمرة الإلكترونية، حيث سيتم إصدار باركود تنظيمى لهذه الرحلات عبر البوابة.

كان ذلك فى ضوء الأحداث والمستجدات التي طرأت بشأن تنظيم الرحلات المختلفة ومدى تأثيرها على المعتمرين المصريين والشركات العاملة فى القطاع.

وأكدت الغرفة فى إخطار موجه للشركات السياحية، ضرورة الالتزام بعدم التنظيم والمشاركة فى تسفير المواطنين لأداء العمرة أو الزيارة وذلك لحين بدء موسم العمرة رسميا وتفعيل أعمال البوابة طبقا للضوابط والقرارات التي اقرتها الدولة ووزارة السياحة، حيث إن مخالفة ذلك تستوجب الجزاء المقرر قانونًا.

كما قررت الغرفة فتح باب تسجيل الشركات "المصرية والسعودية" وتوثيق العقود للعمل فى الموسم الجديد بداية من يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الجارى وحتى الخميس 14 نوفمبر القادم.

يذكر أن أصدر رئيس الوزراء قرار رقم 1782 لسنة 2019 و قرار وزيرة السياحة رقم 393 لسنة 2019 بشروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية.

تضمن القراران إنشاء بوابة العمرة الإلكترونية والتى يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وتضمن البوابة إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة وكذلك اعتماد كود مرجعى لكل معتمر يتم من خلاله إنهاء إجراءاته داخل المنظومة.

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