احذفها من هاتفك فورا.. 5 تطبيقات تدمر موبايلك.. أبرزها فيسبوك

في الغالب تمتلئ هواتفنا المحمولة بالعديد من التطبيقات غير الضرورية والتي يترتب على تواجدها ضمن تطبيقات جهازنا إلى العديد من المشاكل التي قد تؤدي إلى تقليل كفاءة عمل الهاتف وتلفه مع مرور الوقت، لذا يجب عليك بدء التفكير في إزالتها من قائمة تطبيقات على الفور.





وفيما يتعلق بهذا الأمر، سلط موقع 《أندرويد بيت》التقني الضوء على 5 تطبيقات موجودة على هواتف أغلبنا والتي يجب عليك التخلص منها على الفور.





ومن أبرز التطبيقات التي نصح الموقع بإزالتها: جميع التطبيقات التي تدعي أنها مصممة للحفاظ على ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بجهازك؛ حيث تعمل هذه التطبيقات فقط على إغلاق التطبيقات النشطة في خلفية الهاتف بهدف الحفاظ على البطارية، وهنا تكمن المشكلة؛ حيث ستعيد تلك التطبيقات تشغيل نفسها تلقائيا بعد الإغلاق وسيقوم التطبيق بإغلاقها مرة أخرة مرارا وتكرارا، الأمر الذي سيؤدي إلى تلف هاتفك مع مرور الوقت.





أما التطبيق الثاني فهو (كلين ماستر) clean master أو أي تطبيق تنظيف آخر (تطبيقات التنظيف تعمل على حذف أي بيانات غير ضرورية بهدف تحسين أداء الهاتف الذكي) بدلًا من ذلك، يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت cached data للتطبيقات الفردية من خلال الانتقال إلى الإعدادات> التطبيقات> التنزيلات والضغط عليها. في الصفحة التالية، انقر فوق مسح ذاكرة التخزين المؤقت clear cashed.









أما التطبيق الثالث والذي من الممكن أن تكون معرفته صادمة للبعض هو تطبيق (فيسبوك) Facebook!!





وذكر الموقع التقني أن حذف تطبيق فيسبوك من هاتفك سيؤدي آلى زيادة سرعته وتحسين أدائه، وذلك لأن فيسبوك أصبح، في الآونة الأخيرة، ضارا بشكل كبير على أنظمة تشغيل الهاتف لأنه يستهلك الذاكرة بشكل هائل فضلا عن استهلاك بيانات الجوال الخاصة بك (الباقة) وأيضا يستمر فيسبوك على العمل في خلفية الهاتف مما يؤدي إلى استهلاك البطارية بشكل كبير.





أما التطبيق الرابع لا يعني بالضرورة تطبيقا واحدا، ولكنه يشير إلى جميع التطبيقات التي تأتي مثبتة على هاتفك الذكي والتي يجب أن تتخلص من التي ليست ضرورية بالنسبة لك.



