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رياضة

ملخص وأهداف مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:35 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا أمام الإنتاج الحربي مساء أمس، الأربعاء، بأربعة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام، في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وترجم الأهلي سيطرته في المباراة، بإحراز الهدف الأول بالدقيقة 25؛ بعد بينية رائعة من مجدى "أفشة" إلى رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء، ليتسلم جناح الأهلي الكرة بطريقة رائعة، وينفرد ويسدد في الشباك معلنًا تقدم فريقه.

وباغت الأهلي منافسه في الدقيقة 56 بعد انفراد من رمضان صبحي، ومراوغة ناجحة للحارس مرر بعدها الكرة إلى حسين الشحات في مواجهة المرمى؛ ليستلمها في هدوء، ويسدد بيمناه الكرة إلى الشباك معلنًا هدفًا ثانيًا.

علي معلول تكفل بصناعة الهدف الثالث في الدقيقة 69 بعد مرور ناجح من دفاعات الإنتاج والوصول إلى منطقة الجزاء ليمرر إلى جونيور أجايي الذي حول الكرة إلى الشباك بسهولة.

واصل الأهلي سيطرته على المباراة رغم محاولات طفيفة من الإنتاج الحربي في تسجيل هدف شرفي، لكن وليد سليمان كان له رأي آخر في الدقيقة 87 بعد استقبال تمريرة من حسين الشحات في منطقة الجزاء ليرسل تسديدة أرضية قوية إلى الشباك معلنًا عن رابع الأهداف الحمراء.


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