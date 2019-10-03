طريقة عمل فطيرة الفلفل الألوان بحشو الجبن

فطيرة الفلفل الألوان بحشو الجبن من المعجنات الشهية و اللذيذة التى يمكنك تقديمها لأطفالك على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة بنرامج زعفران وفانيلا.
مقادير فطيرة الفلفل الألوان بحشو الجبن
للعجينة
4 كوب دقيق
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ثلث كوب زيت
بيضة
نصف كوب زبادي
2 ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
- للحشو
250 جرام جبن مشكل
-للوجه
فلفل ألوان
نعناع طازج
زيتون أسود
طماطم شيري
بصل أخضر
طريقة تحضير فطيرة الفلفل الألوان بحشو الجبن
* في عجان كهربائي يخلط الدقيق مع اللبن البودرة والخميرة والملح
* يضاف إليهم البيض وتعجن حتى يختفي تماما
* يضاف الزبادي والزيت ويستمر العجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة
* تترك العجينة لتختمر
* تقسم إلى قسمين، ويفرد الجزء الأول على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة
* توضع في صينية وعليها خليط الجبن ثم يفرد الجزء الثاني وتنقل في الصينية
* يدهن الوجه بالبيض المخفوق
* ترسم أشكال ورود باستخدام أوراق البصل الأخضر والزيتون الأسود والطماطم الشيري والنعناع الأخضر والفلفل الألوان بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة
* تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج
* تقدم ساخنة
مقادير فطيرة الفلفل الألوان بحشو الجبن
للعجينة
4 كوب دقيق
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ثلث كوب زيت
بيضة
نصف كوب زبادي
2 ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
- للحشو
250 جرام جبن مشكل
-للوجه
فلفل ألوان
نعناع طازج
زيتون أسود
طماطم شيري
بصل أخضر
طريقة تحضير فطيرة الفلفل الألوان بحشو الجبن
* في عجان كهربائي يخلط الدقيق مع اللبن البودرة والخميرة والملح
* يضاف إليهم البيض وتعجن حتى يختفي تماما
* يضاف الزبادي والزيت ويستمر العجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة
* تترك العجينة لتختمر
* تقسم إلى قسمين، ويفرد الجزء الأول على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة
* توضع في صينية وعليها خليط الجبن ثم يفرد الجزء الثاني وتنقل في الصينية
* يدهن الوجه بالبيض المخفوق
* ترسم أشكال ورود باستخدام أوراق البصل الأخضر والزيتون الأسود والطماطم الشيري والنعناع الأخضر والفلفل الألوان بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة
* تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج
* تقدم ساخنة