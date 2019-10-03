طريقة عمل فطيرة الفلفل الألوان بحشو الجبن

فطيرة الفلفل الألوان بحشو الجبن من المعجنات الشهية و اللذيذة التى يمكنك تقديمها لأطفالك على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة بنرامج زعفران وفانيلا.



مقادير فطيرة الفلفل الألوان بحشو الجبن

للعجينة

4 كوب دقيق

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ثلث كوب زيت

بيضة

نصف كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح



- للحشو

250 جرام جبن مشكل



-للوجه

فلفل ألوان

نعناع طازج

زيتون أسود

طماطم شيري

بصل أخضر



طريقة تحضير فطيرة الفلفل الألوان بحشو الجبن

* في عجان كهربائي يخلط الدقيق مع اللبن البودرة والخميرة والملح

* يضاف إليهم البيض وتعجن حتى يختفي تماما

* يضاف الزبادي والزيت ويستمر العجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة

* تترك العجينة لتختمر

* تقسم إلى قسمين، ويفرد الجزء الأول على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة

* توضع في صينية وعليها خليط الجبن ثم يفرد الجزء الثاني وتنقل في الصينية

* يدهن الوجه بالبيض المخفوق

* ترسم أشكال ورود باستخدام أوراق البصل الأخضر والزيتون الأسود والطماطم الشيري والنعناع الأخضر والفلفل الألوان بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة

* تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج

* تقدم ساخنة



