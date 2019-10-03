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فن

غدا.. طرح فيلم Joker بالسينمات الأمريكية وسط حالة تأهب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
فيلم joker
فيلم joker
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شروق ابراهيم
تستقبل دور العرض الأمريكية غدا، الجمعة، 4 أكتوبر، فيلم Joker وسط تأهب من قبل الشرطة التي أعلنت حالة الطوارئ في عدد من المدن الأمريكية خلال العروض الليلية للفيلم.

طالبت الشرطة الأمريكية، بحسب ما جاء في شبكة CNN المواطنين، بأن يبقوا يقظين وملاحظة أي تصرف غريب يحدث خلال عرض الفيلم، قائلة في البيان "نحن نشجع الجميع على الخروج والاستمتاع بجميع الأنشطة الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، ومع ذلك، ينبغي أن تبقوا يقظين، وأن تكونوا دائمًا على دراية بما يحيط بكم".

وقالت CNN إن الشرطة الأمريكية تخشى تكرار نفس سيناريو عرض منتصف الليل لفيلم The Dark Knight Rises، الذي أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة 70 آخرين في كولورادو عام 2012.

فيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.

ويعد هذا العمل هو النسخة الثانية من الفيلم ، والذى تم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاما والجوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
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