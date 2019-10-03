لص حاول سرقة سيارة بداخلها طفل في جدة.. وتصرف غير متوقع من الصغير

ترك الرجل طفله في السيارة ونزل ليشتري بعض الأشياء من أحد المحلات في مدينة جدة بالسعودية، وما إن نزل الرجل من السيارة حتى أسرع شاب من المارة إلى السيارة ليسرقها بالطفل.





واستطاعت الشرطة القبض على الشاب الذي قام بمحاولة سرقة سيارة بداخلها طفل صغير، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عملية السرقة.





وبحسب المصادر الأمنية فإن السارق هو شاب عشريني، استغل ترك الرجل لابنه ونزوله من السيارة، وأسرع في القفز على مقعد السائق ليأخذ السيارة ويهرب وفقًا لصحيفة "المرصد"، لكن الطفل كان ذكيًا.



