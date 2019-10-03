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منوعات

لص حاول سرقة سيارة بداخلها طفل في جدة.. وتصرف غير متوقع من الصغير

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:16 ص
سرقة سيارة بداخلها
سرقة سيارة بداخلها طفل
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عزة عاطف
ترك الرجل طفله في السيارة ونزل ليشتري بعض الأشياء من أحد المحلات في مدينة جدة بالسعودية، وما إن نزل الرجل من السيارة حتى أسرع شاب من المارة إلى السيارة ليسرقها بالطفل.

واستطاعت الشرطة القبض على الشاب الذي قام بمحاولة سرقة سيارة بداخلها طفل صغير، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عملية السرقة.

وبحسب المصادر الأمنية فإن السارق هو شاب عشريني، استغل ترك الرجل لابنه ونزوله من السيارة، وأسرع في القفز على مقعد السائق ليأخذ السيارة ويهرب وفقًا لصحيفة "المرصد"، لكن الطفل كان ذكيًا.

فبمجرد أن دخل اللص إلى السيارة فتح الطفل الباب وقفز إلى خارجها، وبدأ في الصراخ لينتبه إليه المارة والأشخاص في الشارع، لكن اللص تمكن من الفرار بالسيارة، واستطاعت الشرطة إلقاء القبض عليه في وقت لاحق.
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