طريقة عمل مكرونة بأجنحة الدجاج بأسهل الخطوات

مكرونة بأجنحة الدجاج من الأطباق سهلة التحضير التى يمكنك تقديمها على مائدة الطعام بأسهل الخطوات على طريقة الشيف

شربيني مقدم برنامج الشيف.



مقادير مكرونة بأجنحة الدجاج

أجنحة دجاج

مكرونة

طماطم

سماق

زيت زيتون

بصل

ثوم

زعتر

شطة

بقدونس

كاتشاب

بسلة

فلفل ألوان

كرنب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير مكرونة بأجنحة الدجاج

* تسلق المكرونة في ماء وملح

* تقطع الأجنحة وتتبل بالليمون والكاتشاب والملح والفلفل وتقلى في زيت غزير ساخن

* في طاسة على النار يوضع قليل من الزيت ثم يضاف البصل المفروم والثوم المفروم والأجنحة المقلية

* ثم تضاف البسلة والفلفل الألوان وعصير الطماطم وأخيرا الكرنب

* تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا ثم تقدم.



