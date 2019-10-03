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فن

دمرتوا حياته.. متابع يهاجم رضوى الشربينى بعد نشر حكاية أبو تورتة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:27 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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القسم الميدانى
بعدما نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تهاجم فيها مصطفى ابو تورتة، الذي تصدر موقع السوشيال ميديا.

وكتبت رضوى الشربيني على الصورة "مصطفى أبو تورته ده انت هتزعل وهتجيب ناس تزعل معاك ومش خسارة فيك حلقة بكرا".

وحازت الصورة على كثير من التعليقات، وكان منها من تعاطف مع مصطفى والبعض الآخر سخر منه وكان أبرزها "حرام عليكوا مش كده انتم دمرتوا حياته - طب اتاكدوا انه مظلوم فعلا الاول - بصراحة يستاهل".

وأثار "مصطفى" جدلا واسعا أمس بسبب مغادرته حفل خطوبته بحجة مرض خاله وتسبب فى إحراج الفتاة الذى تقدم لخطوبتها وزاد الطين بلة عندما اخذ معه التورتة، وهو ما دفع رواد السوشيال ميديا لإطلاق اسم مصطفى ابو تورته عليه.
دمرتوا حياته.. متابع يهاجم رضوى الشربينى بعد نشر حكاية أبو تورتة
دمرتوا حياته.. متابع يهاجم رضوى الشربينى بعد نشر حكاية أبو تورتة
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