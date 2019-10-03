دمرتوا حياته.. متابع يهاجم رضوى الشربينى بعد نشر حكاية أبو تورتة

بعدما نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تهاجم فيها مصطفى ابو تورتة، الذي تصدر موقع السوشيال ميديا.

وكتبت رضوى الشربيني على الصورة "مصطفى أبو تورته ده انت هتزعل وهتجيب ناس تزعل معاك ومش خسارة فيك حلقة بكرا".





وحازت الصورة على كثير من التعليقات، وكان منها من تعاطف مع مصطفى والبعض الآخر سخر منه وكان أبرزها " حرام عليكوا مش كده انتم دمرتوا حياته - طب اتاكدوا انه مظلوم فعلا الاول - بصراحة يستاهل".



