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مرأة

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:42 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة لقاء الخميسى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بـ stories جديدة خلال ظهورها في إحدى المناسبات مع أصدقائها.

خطفت الفنانة لقاء الخميسى الأنظار فى الصور بإطلالة كلاسيك، مرتدية فستانا أسود قصيرا وذا أكمام طويلة، وتميز التصميم بالبساطة وبأنه لا يحمل أى نقوشات.

وانتعلت الفنانة لقاء الخميسى حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، كما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التي تمنحها مظهرا جذابا، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت مكياج مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتى.

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور
بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور
بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور
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