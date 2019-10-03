ماذا يحدث لـ الجسم عند تناول الثوم والليمون؟

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن الثوم والليمون من الأطعمة التى تتمتع بفوائد لا حصر لها وينصح دائمًا بتناول هذا المزيج حتى يستفاد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بمزيج الثوم و الليمون، وتتمثل فى:





- تمنع انسداد الشرايين وتصلبها

- إزالة البلغم من الفم

- تخفض نسبة الكوليسترول والدهون في الجسم

- وقاية الجسم من الإصابة بـ أنواع السرطانات المختلفة

- تساعد على حرق الدهون الضارة في جسم الإنسان

- تنظيم السكر فى الدم

-يقضي على جميع أنواع الحساسية التى توجود بـ الجسم

-تساعد فى علاج الشلل الذي يتسبب عن طريق الجلطة

- تجديد خلايا المخ والجهاز العصبي

- تمنع جميع التهابات الروماتيزم وتخفيف آلامها في الجسم

-تحد من ارتفاع ضغط الدم

-تجديد غدة البنكرياس

- تفتيت الحصى التى توجد بالكلى والمرارة