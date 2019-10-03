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رياضة

عقبال اللي جاي.. مدير تعاقدات الأهلي يعلق على رباعية الإنتاج الحربي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:33 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
أعرب أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه أمام الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام؛ في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكتب أمير توفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الحمد لله على المكسب والأداء.. عقبال اللى جاى".

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ضيفه الإنتاج الحربي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء؛ ليصبح هذا الفوز الخامس فى كافة المسابقات مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند ثلاث نقاط فى المركز التاسع.

وأحرز أهداف الأهلي كل من "رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور اجاي، وليد سليمان".
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