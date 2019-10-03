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أخبار العالم

رغد صدام حسين تعلق على المظاهرات العارمة بالعراق

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:12 ص
نجلة الرئيس العراقي
نجلة الرئيس العراقي الأسبق
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أحمد قاسم
علقت رغد، نجلة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين أمس الأربعاء، على التظاهرات التي خرجت في جميع أنحاء العراق مطالبة بإقالة الحكومة. 

وقالت نجلة الرئيس العراقي الأسبق، عبر حسابها بموقع "تويتر"، "معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهداءنا، ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم". 

وأضافت نجلة الرئيس العراقي الأسبق، "أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية، الكوت، العمارة، البصرة، وديالى، وبغداد وكل ضواحيها، وكل العراق باذن الله".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، صباح اليوم الخميس، حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رئيس الوزراء قوله: إن "حظر التجول سيبقى ساريا حتى إصدار إشعار آخر بإلغائه". 

وشهدت الاحتجاجات حوادث عنف في عدد من المحافظات، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 250 آخرين، وفق مصادر طبية.
رغد صدام حسين تعلق على المظاهرات العارمة بالعراق
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