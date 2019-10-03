في 4 خطوات.. أفضل طريقة للتخلص من المتصلين المزعجين على هاتفك الآيفون

مع تحديث (آي أو إس 13) iOS 13 ، أضافت آبل Apple ميزة جديدة للتحكم في مكالمات البريد العشوائي (المكالمات المزعجة)، تعمل الميزة الجديدة على إسكات البريد العشوائي والمكالمات غير المعروفة تلقائيًا.





وتعمل الميزة بالتعاون مع Siri، حيث ستكون المكالمات في الوضع الصامت فقط إذا فشل Siri في العثور على الرقم المحفوظ على الجهاز أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل، وإليك الخطوات التي تمكنك من الاستفادة بهذه الميزة الجديدة، وفقا لموقع "جادجيتس ناو" التقني.





1.

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون iPhone الخاص بك

2.

مرر للأسفل وانقر على خيار "الهاتف"





3.

ضمن صفحة الهاتف ، ابحث عن الخيار Silence Unknown Callers





4.