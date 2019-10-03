Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب غريب.. خالد الغندور يكشف عن رأيه في فايلر عقب رباعية الأهلي في الإنتاج

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:37 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن رأيه بفريق الأهلي، خاصة عقب الفوز أمام الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام؛ في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وأكد خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامجه "الزمالك اليوم"، أن فريق الأهلي بدأ الموسم بأداء قوي، ومن الصعب هزيمته، مشددًا على أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مدرب "غريب"، حيث يحرص كل مباراة على إجراء تعديلات في التشكيل؛ على الرغم من تألق بعض اللاعبين من المباريات السابقة. 

وأضاف خالد الغندور، أن فريق الإنتاج الحربي قدم أداء سيئًا أمام الأهلي، مؤكدًا أن "الإنتاج لم يذهب للمباراة". 

وتابع خالد الغندور، أن مختار مختار المدير الفني للإنتاج لم يفز مطلقا أمام الأهلي، حيث تعادل 3 مرات فقط، ولم يحقق أي فوز.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة .. القائمة النهائية لـ أفضل لاعب في العالم .. كواليس وتفاصيل مؤتمر الأهلي لتقديم فايلر .. شوبير يعلن عن ملامح المدير الفني الجديد للمنتخب

تعليق مثير من شوبير على فوز الأهلي أمام كانو سبورت

مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في فايلر و يوجه رسالة لـ الزمالك بشأن ميتشو

فايلر يصحح أخطاء لاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج

جلسة خاصة للسويسري فايلر مع رمضان صبحي بالتتش..تفاصيل

الأهلي في خطر قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. ماذا سيفعل فايلر أمام مختار

ترشيحاتنا

مع زوجها.. التركية هازال تفاجئ جمهورها بصور جديدة أثناء حملها

مختار مختار بعد رباعية الأهلي: أسوأ مباراة في تاريخ الإنتاج الحربي وما يحدث في الدوري ظلم

أحمد موسى يحذر: مؤامرة على مصر فى 25 يناير 2020

ليس لها علاقة بالحج .. تأشيرة السعودية الجديدة .. ممنوع دخول مكة والمدينة

اخبار الزمالك اليوم 2-10-2019.. مرتضى منصور لـ خالد الغندور: روح اشتغل فى قناة الاهلي

نجم دفاع الإسماعيلي يتقمص دور حارس مرمى فى ضربة جزاء المصري .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وإكسسوارات لافتة.. أمينة خليل تتألق بإطلالة عصرية ..صور

فستان مكشوف وقبعة.. ريم مصطفى بإطلالة عصرية في الجونة

هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تتألق في آخر أشهر حملها ..صور