مدرب غريب.. خالد الغندور يكشف عن رأيه في فايلر عقب رباعية الأهلي في الإنتاج

كشف خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن رأيه بفريق الأهلي، خاصة عقب الفوز أمام الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام؛ في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.





وأكد خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامجه "الزمالك اليوم"، أن فريق الأهلي بدأ الموسم بأداء قوي، ومن الصعب هزيمته، مشددًا على أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مدرب "غريب"، حيث يحرص كل مباراة على إجراء تعديلات في التشكيل؛ على الرغم من تألق بعض اللاعبين من المباريات السابقة.





وأضاف خالد الغندور، أن فريق الإنتاج الحربي قدم أداء سيئًا أمام الأهلي، مؤكدًا أن "الإنتاج لم يذهب للمباراة".





وتابع خالد الغندور، أن مختار مختار المدير الفني للإنتاج لم يفز مطلقا أمام الأهلي، حيث تعادل 3 مرات فقط، ولم يحقق أي فوز.



