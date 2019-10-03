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منوعات

مغامر سعودي يتحدى الجن.. ويحكي عن حقيقة مقابلته لهم

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:35 ص
حقيقة تلبس الجن
حقيقة تلبس الجن
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عزة عاطف
تحدى «ياسا» مغامر سعودي، الجن، بمغامراته داخل الأماكن المهجورة والمسكونة، ليكشف أنه لا يوجد ما يخيف في تلك الأماكن، ويطلب إذا كان فعلًا هناك جن يمكنه الدخول إلى الجسد بأن يتلبسه، حتى يذهب إلى شيخ ليقرأ عليه ويرى حقيقة بنفسه.

وحكي عن مغامراته في الأماكن المشهورة بوجود جن، وإذا كان وجد بها أي شيء غير طبيعي، في لقاء تليفزيوني ببرنامج "طارق شو" أمس، يقول ياسا المدون الشهير على "انستجرام"، إن الموقف الغريب الذي أثار رعبه حدث أثناء دخوله إلى "مدينة الجن" في تركيا.

تقع مدينة الجن تحت الأرض، وقد نزل إليها ياس ليكتشفها لكن لسوء حظه انطفأ كشاف اليد، ولم يستطع إلا أن يستخدم كشاف الموبايل، وهو ما أثار فزعه واعتقد أن حياته قد انتهت، وظل يبكي من الرعب طوال ما يقرب من 11 ساعة في ظلام دامس، لكنه يؤكد عدم رؤيته أي شيء غير طبيعي.

المغامر السعودي، اتهمه كثيرون بافتعال تلك المشاهد للحصول على "الشو الإعلامي" فقط وفقًا لصحيفة "المرصد"، لكنه أنكر ذلك وأكد أنه يرغب في إثبات عدم وجود تلك الأفكار التي يتبناها المجتمع وعانى بسببها الكثير من الناس، فحتى الآن لم يرَ أى شيء خارق للطبيعة، ولم يظهر له أي جني رغم بحثه عنهم وتحديه لهم، حيث دخل إلى أماكن كثيرة لكن لم يمسه أو يتلبسه مخلوق.

وأضاف "لن أتوقف عن تلك الهواية إلا أن يتلبسي جن".

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