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أخبار العالم

العراق.. قصف صاروخي يستهدف السفارة التركية في بغداد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:13 ص
انفجار بالمنطقة الخضراء-أرشيفية
انفجار بالمنطقة الخضراء-أرشيفية
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في أنباء عاجلة، بسقوط صاروخ بالقرب من السفارة التركية داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والتي تضم مقارا حكومية ودبلوماسية بينها السفارة الأميركية.

وقالت "العربية" إن صاروخًا مجهولًا آخر سقط قرب جسر الحارثية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد، مشيرةً إلى أنه تم سماع صافرات الإنذار عقب وقوع الانفجارات، دون إضافة أي تفاصيل أخرى.

وقررت السلطات العراقية، مساء الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد أن أعيد فتحها في يونيو الماضي. 

وانتشرت المدرعات العسكرية والقوات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، صباح اليوم الخميس، حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رئيس الوزراء قوله: إن "حظر التجول سيبقى ساريا حتى إصدار إشعار آخر بإلغائه".

وشهدت الاحتجاجات حوادث عنف في عدد من المحافظات، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 250 آخرين، وفق مصادر طبية.
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