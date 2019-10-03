القاهرة التاريخية توعي الأهالي بأخطار الحريق والوقاية منها.. صور

نظمت إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية ندوة التوعية الثقافية والأثرية، والتوعية الصحية للسيدات القاطنين بالمناطق المحيطة بآثار منطقة شارع المعز والجمالية.





وكشفت داليا الجوهري مدير عام التوعية الأثرية عن أن الندوة تأتي ضمن أهداف الإدارة للوصول لكل أطياف المجتمع بمختلف طبقاته، لنشر الوعي الأثري والثقافي وربط البشر بالآثار،حتى يكونوا درعا واقيا وحاميا آثارنا وتاريخنا العريق.





وكشفت أن الندوة تضمنت محاضرة عن الهوية المصرية وعلاقتها بالقارة الإفريقية ، وألقاها شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز والمشرف على وحدة التطوير بالادارة.





وندوة عن إخطار الحريق الأسباب وطرق الوقاية منها،وذلك بحضور ومشاركة مؤسسة أهل مصر، وورشة فنية للإدارة والإدارة العامة لثقافة المرأة بهيئة قصور الثقافة.



