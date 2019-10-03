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فن

كيف تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة؟

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:34 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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شروق ابراهيم
ما زالت أزمة الفتاة نهال مع خطيبها السابق مصطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع العروض التي تتلقاها الفتاة من الشركات دعمًا لها بعد أن روت تفاصيل ليلة خطوبة انتهت ولم تكتمل.

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة عبر حسابها الشخصى في موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تهاجم فيها مصطفى ابو تورتة. 

وكتبت رضوى الشربيني على الصورة "مصطفى أبو تورته ده انت هتزعل وهتجيب ناس تزعل معاك ومش خسارة فيك حلقة بكرا". 

ونشر النجم محمد هنيدي، صورة له بملابس خليجية من أحد أفلامه، وعلق "كنت ابغي قطعة تورتة".

فيما سخر الفنان عمرو عبد الجليل من واقعة مصطفى أبو تورتة بعد هروبه مع أهله يوم حفل خطوبته وترك خطيبته بعد ادعاء أن خاله تم نقله إلى المستشفى.

ونشر الفنان عمرو عبد الجليل عبر انستجرام صورة من فيلم دكان شحاتة عبر انستجرام وعلق عليها "حلوة التورتة دي وريني".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "خد التورتة اهي ياكش خالك يخف"، و"زمانة بيضرب نفسة بالجزمة"، و"حتي انت والله عسل".
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