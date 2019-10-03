عقب رباعية الأهلي في الإنتاج.. خالد الغندور يوجه رسالة تحذيرية لـ ميتشو

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة تحذيرية لـ الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك؛ عقب تألق فريق الأهلي أمس أمام الإنتاج الحربي، والفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء.





وأكد خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامج "الزمالك اليوم"، أن الأهلي لديه فريق قوي ومدرب مميز، ومن الصعب أن يضيع نقاط، أو التعرض لهزيمة ببطولة الدوري الممتاز.





وأضاف خالد الغندور، أن ميتشو ولاعبي الزمالك يجب أن يعوا أن أمامهم منافس قوي ولن يهزم بسهولة، مشددًا على أن الزمالك يمتلك لاعبين أفضل من الأهلي ولكن ينقصه الالتزام داخل الملعب واللعب بأسلوب جيد.





وتابع خالد الغندور، أن فريق الزمالك يجب أن يركز جيدا في مباريات الدوري الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تركيبة فايلر المدير الفني للأهلي تتناسب مع الفريق وهو أمر لا يتكرر كثيرًا.





واستطرد خالد الغندور، أن الأهلي يمتلك عددًا من اللاعبين القادرين على صنع الفارق وهم رمضان صبحي، حسين الشحات، وجونيور أجاي.