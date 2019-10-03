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فن

فيديو صادم لـ اصالة مع الإعلامى نيشان

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
اصالة
اصالة
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شروق ابراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو للفنانة السورية أصالة نصري مع الإعلامي اللبناني نيشان في أحد المطاعم وهي تقبله بشكل حميمي. 

وأعرب جمهور أصالة نصري، من رواد السوشيال ميديا، في تعليقاتهم، عن دهشتهم من تصرفاتها في هذا الفيديو الذي وصفوه بـ المبالغ فيه. 

يأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك"، الذي تضمن 10 أغنيات، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".


كانت أصالة نصري طرحت 3 أغنيات بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.
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