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فن

تعرف على توقعات إيرادات فيلم Joker في الأيام الأولى من عرضه

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:47 ص
فيلم Joker
فيلم Joker
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شروق ابراهيم
أكد موقع Dead line الأمريكي أن فيلم Joker سيحقق في الافتتاحية 155 مليون دولار أمريكي رغم رفع حالة التأهب والطوارئ في السينما الأمريكية والتشديدات الأمنية من قبل الشرطة.

طالبت الشرطة الأمريكية بحسب ما جاء في شبكة CNN المواطنين، بأن يبقوا يقظين وملاحظة أي تصرف غريب يحدث خلال عرض الفيلم، قائلة في البيان "نحن نشجع الجميع على الخروج والاستمتاع بجميع الأنشطة الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، ومع ذلك، ينبغي أن تبقوا يقظين، وأن تكونوا دائمًا على دراية بما يحيط بكم".

وقالت CNN إن الشرطة الأمريكية تخشى تكرار نفس سيناريو عرض منتصف الليل لفيلم The Dark Knight Rises ، الذي ادى لمقتل 12 شخصا واصابة 70 اخرين في كولورادو عام 2012.

فيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.

ويعد هذا العمل هو النسخة الثانية من الفيلم ، والذى تم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاما والجوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
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