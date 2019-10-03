شاهد البوستر الرسمي لفيلم bad boys for life لـ ويل سميث

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Bad boys for life البوستر الرسمي للفيلم تمهيدًا لطرحه في السينمات الأمريكية والعالمية مطلع العام الجديد.





وظهر بطلي الفيلم ويل سميث ومارتن لورانس على بوستر الفيلم وكل واحد منهما يحني رأسه وفي يده مسدس.





وسبق لويل سميث ومارتن لورانس، أن قدّما الجزء الأول من 15 عامًا، ثم الجزء الثاني الذي تعود أحداثه لشرطيين مغامرين مايك وماركوس عادا لمواجهة المجرمين من جديدولديهم مهمة خطيرة هذه المرة وعليهم التعامل بحذر مع عصابة المخدرات التي لا تتعامل إلا بالعنف.



